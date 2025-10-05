6 Ekim - 12 Ekim Yengeç Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, senin için enerji dolu, hareketli bir hafta kapıda! Haftanın ilk günlerinde, gizemli Akrep burcunda yolculuk yapan Merkür, iş hayatında yaratıcılığını ve yenilikçi düşüncelerini tüm ihtişamıyla sergileme fırsatı sunuyor. Fikirlerini açıklarken, içindeki tutkuyu saklamıyorsun, aksine onu tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyorsun. Bu durum, çevrendeki insanları adeta büyülüyor ve senin karizmanın önünde saygıyla eğiliyorlar. Heyecan verici bir proje, yeni bir sunum ya da belki de bir iş görüşmesi bu hafta hayatında yeni bir sayfa açmanın kapılarını aralayabilir.

Haftanın ortasına geldiğimizde ise Merkür ile Plüton'un kare açısı, ortaklaşa finansal konularda veya iş paylaşımlarında biraz tansiyon yükselebilir. Ancak endişelenme, çünkü sezgilerin seni her zaman olduğu gibi doğru yöne yönlendirecek. Kimin dost, kimin düşman olduğunu net bir şekilde göreceksin. Bu süreçte duygusal zekan, adeta bir süper kahraman gibi senin en güçlü silahın olacak. Gözlerini dört aç, zira hislerin sana başarı ve mutluluğun yolunu gösterecek. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…