6 Ekim - 12 Ekim Yengeç Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bu hafta aşk hayatının kontrolünü elinde tutan Venüs ile iyimserlik gezegeni Jüpiter arasındaki altmışlık açı, kalbindeki umut ışığını daha da parlatacak. İlişkin varsa, bu hafta partnerinle olan bağının daha da güçleneceğini hissedeceksin. Onunla geçirdiğin her anı daha da özleyeceğin, kalbindeki sevginin daha da derinleşeceği bir hafta olacak. Kendini ona tamamen bırakmaya hazır olduğunu hissedeceksin.

Ama eğer bekarsan, bu hafta beklenmedik bir tanışma kalbini ısıtabilir. Bu, belki de uzun süredir beklediğin o özel kişi olabilir. Aşk, bu hafta senin için umutla yoğrulmuş bir masal gibi olacak. Bu masalın kahramanı sen olacaksın ve belki de hayatının aşkını bulacaksın. Yeni insanlarla tanışmayı bir düşün deriz, belki de bir yabancıya şans verme zamanıdır! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…