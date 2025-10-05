onedio
6 Ekim - 12 Ekim Yengeç Burcu Haftalık Burç Yorumu

6 - 12 Ekim 2025, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Yengeç ve yükselen Yengeç burçları 6 Ekim - 12 Ekim haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 6 Ekim - 12 Ekim haftan nasıl geçecek? Bu hafta Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor?

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, hazır mısın? Çünkü senin için dolu dolu bir hafta geliyor! Haftanın ilk günlerinde, Merkür'ün Akrep burcunda yaptığı gezinti, iş hayatında yaratıcılığını ön plana çıkarıyor. Fikirlerini ifade ettiğinde, tutkunu saklama gereği duymuyorsun ve bu durum, çevrendeki insanları etkileyerek, onları sana hayran bırakıyor. Yeni bir sunum, heyecan verici bir proje ya da bir iş görüşmesi bu hafta hayatını değiştirecek başlangıçların anahtarı olabilir.

Haftanın ortasında ise Merkür ile Plüton'un kare açısı, ortaklaşa finansal konularda veya iş paylaşımlarında biraz gerilim yaratabilir. Ancak endişelenme! Sezgilerin seni doğru yöne yönlendirecek ve kimin dost, kimin düşman olduğunu net bir şekilde göreceksin. Bu süreçte duygusal zekan, adeta bir süper kahraman gibi senin en güçlü silahın olacak. Gözünü dört aç, hislerin sana başarı ve mutluluk getirecektir! 

Peki, ya aşk hayatı? Aşk hayatını etkisi altına alan Venüs ile Jüpiter'in altmışlık açısı, kalbindeki iyimserliği artırıyor. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle olan bağın daha da derinleşecek. Kendini ona bırakmaya hazır olduğunu hissedeceksin. Ama eğer bekarsan, beklenmedik bir tanışma kalbini ısıtabilir. Aşk bu hafta senin için, umutla yoğrulmuş bir masal gibi olacak... Yeni insanlarla tanışmayı bir düşün deriz, şimdi bir yabancıya şans verme zamanı! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
