Sevgili Yengeç, bu hafta senin için biraz yoğun geçecek gibi görünüyor. Zira, Mars ile Satürn üçgeni, gökyüzünde senin için bir dizi sorumluluğun kapısını aralıyor. Ancak endişelenme, bu durum aslında senin için bir fırsat. Bu yoğun enerji, bedenini ve ruhunu daha disiplinli bir şekilde dinlemeni, onunla daha uyumlu hale gelmeni sağlıyor.

Bu hafta, günlük rutinlerine biraz daha dikkat etmelisin. Belki de kısa yürüyüşler yaparak kendine biraz zaman ayırabilirsin. Bu, hem bedenini hem de zihnini tazeleyecek ve seni daha enerjik hissettirecek. Uyku düzenine dikkat etmek de bu süreçte çok önemli.

Haftanın sonunda ise tüm bu disiplinli çalışmalarının meyvelerini toplayacaksın. Hafif ama sağlam bir enerji, tüm varlığını kaplayacak ve seni daha güçlü, daha dinç hissettirecek. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…