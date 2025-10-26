onedio
27 Ekim - 2 Kasım Yengeç Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Yengeç Burcu
27 Ekim 2025 - 2 Kasım 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
Astroloji Editörü
26.10.2025 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 27 Ekim - 2 Kasım haftasında Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bu hafta senin için biraz yoğun geçecek gibi görünüyor. Zira, Mars ile Satürn üçgeni, gökyüzünde senin için bir dizi sorumluluğun kapısını aralıyor. Ancak endişelenme, bu durum aslında senin için bir fırsat. Bu yoğun enerji, bedenini ve ruhunu daha disiplinli bir şekilde dinlemeni, onunla daha uyumlu hale gelmeni sağlıyor.

Bu hafta, günlük rutinlerine biraz daha dikkat etmelisin. Belki de kısa yürüyüşler yaparak kendine biraz zaman ayırabilirsin. Bu, hem bedenini hem de zihnini tazeleyecek ve seni daha enerjik hissettirecek. Uyku düzenine dikkat etmek de bu süreçte çok önemli.

Haftanın sonunda ise tüm bu disiplinli çalışmalarının meyvelerini toplayacaksın. Hafif ama sağlam bir enerji, tüm varlığını kaplayacak ve seni daha güçlü, daha dinç hissettirecek. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

