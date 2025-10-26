Sevgili Yengeç, bu hafta gökyüzünün en parlak yıldızları Mars ve Jüpiter'in oluşturduğu güçlü üçgen, kariyerindeki kapıları ardına kadar açıyor. Risk almayı seven ve cesur adımlar atmayı tercih eden bir ruh olarak, bu hafta projelerinde beklenmedik başarılar elde edebilirsin. Yeni iş fırsatları ve ekstra sorumluluklar, senin yeteneklerini sergilemen için ideal bir platform oluşturacak. Özellikle liderlik gerektiren durumlarda, sezgilerin sana en iyi yol gösterici olacak.

Haftanın ortasına geldiğimizde ise iletişim ve iş birliği alanlarında göz alıcı gelişmeler seni bekliyor olacak. Çevrendeki kişilerle uyum içinde çalışmak, hedeflerine beklediğinden daha hızlı ulaşmanı sağlayacak. Esnek ve açık fikirli olman, işlerin daha hızlı ve kolay ilerlemesine yardımcı olacak.

Peki ya aşk? Bu hafta aşk hayatın, Merkür ve Neptün'ün oluşturduğu romantik üçgenin yönetiminde! Ve bu durum adeta bir aşk filmi atmosferi yaratıyor... Duygusal bağların derinleşmesi ve sevgi dolu iletişim, ilişkinin kalitesini artırabilir. Özellikle küçük sürprizler ve düşünceli davranışlar, partnerinle arandaki bağı daha da güçlendirecek. Bu hafta, romantizmin ve aşkın en güzel halini yaşayabilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…