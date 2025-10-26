Sevgili Yengeç, bu hafta Mars ve Jüpiter'in oluşturduğu büyüleyici üçgen, kariyerindeki tüm kapıları tek tek açıyor. Şimdi cesaretle harekete geçmeye hazır olduğunu hissedebilirsin. Daha da önemlisi, bu hafta projelerinde adeta bir yıldız gibi parlayabilirsin. Yeni iş teklifleri ve ekstra görevler, yeteneklerini sergilemek için adeta kırmızı halı gibi seriliyor önüne. Liderlik etmen gereken durumlarla karşılaştığında ise, içgüdülerin en iyi pusulan olacak.

Haftanın tam ortasına geldiğimizde, iletişim ve iş birliği konularında adeta bir süperstar gibi parlayacaksın. Çevrendeki kişilerle uyum içinde çalışmak, hedeflerine adeta bir süper hızlı trenle ulaşmanı sağlayacak. Esnek ve açık fikirli olman, işlerin daha hızlı ve kolay ilerlemesine yardımcı olacak. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…