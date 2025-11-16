Sevgili Yengeç, bu hafta senin için biraz hareketli geçecek gibi görünüyor. Gökyüzünün derinliklerinde, Merkür ile Uranüs arasında bir karşıtlık oluşacak ve bu durum, özellikle hafta ortasında, stres kaynaklı mide hassasiyetine neden olabilir.

Ancak endişelenme, bu durumu hafifletecek çözümler de var. Sakinleştirici ritüeller, hafif ve sindirimi kolay yemekler, düzenli ve bol sıvı tüketimi, bu hafta en büyük yardımcıların olacak. Kendine biraz daha zaman ayır, belki bir kitap okumak, belki de yürüyüşe çıkmak sana da sana iyi gelecektir. Unutma, stresle başa çıkmak için en önemli silahın, kendine iyi bakmaktır. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…