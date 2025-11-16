Sevgili Yengeç, haftanın ilk günlerine biraz hızlı başlayabilirsin! Merkür ve Uranüs'ün karşı karşıya gelmesiyle, iş hayatında bazı ani ve beklenmedik değişikliklerle karşılaşabilirsin. Belki de planladığın işlerin yönü biraz değişebilir veya tamamen yeni ve beklenmedik görevlerle karşı karşıya kalabilirsin. Ancak bu durumlarla karşılaşmanın sebebi, seni daha üst bir pozisyona çıkarabilmek için olabilir. Bu nedenle, bu durumları bir fırsat olarak gör ve endişelenme!

Haftanın ilerleyen günlerinde ise Güneş ile Satürn'ün oluşturduğu üçgen, güven duygunu güçlendirerek seni daha disiplinli ve sorumluluk sahibi bir kişi haline getiriyor. İş yerinde, insanlar sana güveniyor ve yardım talep ediyorlar. Yöneticilerin ise, en kritik ve önemli dosyaları sana teslim etmekten çekinmiyor. Şimdi sahne senin, hadi parla ve tüm yeteneklerini göster! Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…