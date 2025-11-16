onedio
17 Kasım - 23 Kasım Yengeç Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Yengeç Burcu right-white
17 - 23 Kasım 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
16.11.2025 - 18:01

Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının aşkla imtihanını ve 17 Kasım - 23 Kasım haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının 17 Kasım - 23 Kasım haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bu hafta aşk hayatında yeni bir sayfa açılıyor. Güneş’in Yay burcuna geçişi ile birlikte, duygusal yaşamında bir hafiflik hissi kapını çalıyor. Bu enerjiyle birlikte, kalbin umut dolu, ruhun esnek ve enerjin tüm hızıyla akıyor.

Bu hafta, ilişkinde gereksiz ciddiyeti bir kenara bırakmanın tam zamanı. Sevdiğin kişiyle birlikte kahkahalar atmak, hafiflemek ve hayattan keyif almak ön plana çıkıyor. Belki birlikte bir film izlemek, belki de uzun bir yürüyüşe çıkmak... Kim bilir, belki de birlikte yeni bir hobiye başlamak. Önemli olan, birlikte geçirilen kaliteli zaman ve paylaşılan kahkahalar.

Tabii tüm bunlar için aşk hayatında esen romantizm rüzgarlarına da kulak ver ve kendini aşka bırak! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

