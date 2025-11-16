onedio
17 Kasım - 23 Kasım Yengeç Burcu Haftalık Burç Yorumu

Yengeç Burcu right-white
17 - 23 Kasım 2025, Haftalık Burç Yorumu

Astroloji Editörü
16.11.2025 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Yengeç ve yükselen Yengeç burçları 17 Kasım - 23 Kasım haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 17 Kasım - 23 Kasım haftan nasıl geçecek? Bu hafta Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor?

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bu haftanın ilk günleri Merkür ile Uranüs'ün karşı karşıya gelmesiyle birlikte kariyer alanında bazı hızlı değişikliklerle geçecek. Özellikle planladığın işlerin rotası biraz değişebilir ya da beklenmedik görevlerle karşılaşabilirsin ama endişelenme! Bu durumlar seni daha iyi bir pozisyona çekmek için oluyor.

Hafta ortasında ise Güneş ile Satürn üçgeni, güven duygunu güçlendirerek seni düzen kuran, işleri sağlamlaştıran, sorumluluk alan bir kişi haline getiriyor. İş yerinde insanlar senden yardım talep ediyor, yöneticilerinse en kritik dosyaları sana teslim etmekten çekinmiyor. Bu durum, senin ne kadar değerli bir çalışan olduğunu gösteriyor. Şimdi sahne senin, hadi parla! 

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise Güneş'in Yay burcuna geçişi, duygusal alanını hafifletiyor. Daha umutlu, daha esnek, daha canlı hissediyorsun. Bu hafta ilişkide gereksiz ciddiyete de yer yok; birlikte gülmek, hafiflemek, keyif almak öne çıkıyor... Bu hafta aşk hayatında romantizm rüzgarları esecek gibi görünüyor. Hadi duygularına kapıl ve oluruna bırak! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Astroloji Editörü
