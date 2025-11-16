Sevgili Yengeç, bu haftanın ilk günleri Merkür ile Uranüs'ün karşı karşıya gelmesiyle birlikte kariyer alanında bazı hızlı değişikliklerle geçecek. Özellikle planladığın işlerin rotası biraz değişebilir ya da beklenmedik görevlerle karşılaşabilirsin ama endişelenme! Bu durumlar seni daha iyi bir pozisyona çekmek için oluyor.

Hafta ortasında ise Güneş ile Satürn üçgeni, güven duygunu güçlendirerek seni düzen kuran, işleri sağlamlaştıran, sorumluluk alan bir kişi haline getiriyor. İş yerinde insanlar senden yardım talep ediyor, yöneticilerinse en kritik dosyaları sana teslim etmekten çekinmiyor. Bu durum, senin ne kadar değerli bir çalışan olduğunu gösteriyor. Şimdi sahne senin, hadi parla!

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise Güneş'in Yay burcuna geçişi, duygusal alanını hafifletiyor. Daha umutlu, daha esnek, daha canlı hissediyorsun. Bu hafta ilişkide gereksiz ciddiyete de yer yok; birlikte gülmek, hafiflemek, keyif almak öne çıkıyor... Bu hafta aşk hayatında romantizm rüzgarları esecek gibi görünüyor. Hadi duygularına kapıl ve oluruna bırak! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…