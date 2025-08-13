14 Ağustos Perşembe Yengeç Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün aşk hayatında sular biraz dalgalı olabilir, ama endişelenme, bu dalgalar seni daha derin ve anlamlı bir seviyeye taşıyabilir. Partnerinle belki de hayatının rotasını belirleyecek, geleceğe dair ciddi konuşmalar yapabilirsin. Bu, bir ilişkideki en önemli adımlardan biri olabilir, bu yüzden her kelimenin kıymetini bil.

Ay’ın Boğa burcundaki konumu, mantığını ve düşüncelerini daha belirgin hale getirirken, Plüton’un enerjisi hayallerini ve hedeflerini gündeme getirebilir. Ancak dikkatli ol, bu enerjiler birleştiğinde, güç ve kontrol meselesi ilişkinde birkaç adım birden öne çıkabilir. Aşk, sınırlar ve kontrol hırsları ile zorlu bir mücadeleye girebilir. Bekar bir Yengeçsen, bugünden itibaren beklentilerin ve kriterlerin biraz daha yükselebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...