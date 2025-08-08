9 Ağustos Cumartesi Yengeç Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, hafta sonuna damga vuracak olan tutkulu enerjinle göz dolduracaksın. İlişkinde adeta ateş gibi yanıp tutuşacak, sevdiğine tüm benliğini adayacak ya da tam tersi, onun mutluluğu için arka planda kalmayı bile göze alacaksın. Ancak burada Kova Dolunayı devreye giriyor ve sana önemli bir hatırlatmada bulunuyor: İlişkilerde dikkat etmen gereken en önemli şey, dengeyi sağlamaktır.

Bu denge, sevdiğin kişiyle özgürce ve kısıtlamalar olmadan bir bağ kurabilmeni sağlar. İlişkindeki kıskançlık duygularını ya da kontrol etme ihtiyacını bir kenara bırakmanı ve ilişkini daha sağlıklı bir zemine taşımanı mümkün kılar. Bu dönemde, belki de ilişkindeki bu tür negatif duyguları geride bırakmanın tam zamanıdır. Zira, her şeyin fazlası zarar. Sevdiğini sıkmadan, ona özgürlük alanı bırakarak ilişkini daha da güçlendirebilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…