4 Ağustos Pazartesi Yengeç Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün aşkın sıcak ve coşkulu dalgaları seni kucaklamaya hazır. İçinde bir süredir sakladığın, belki de bir türlü ifade edemediğin duygularınla yüzleşme zamanı geldi. Bu duyguları paylaşma cesaretini göstermek, karşılığında beklediğin ilgiyi ve sevgiyi sana getirebilir.

Galiba Güneş'in doğuşuyla birlikte, kalbinin en derin köşelerinden yükselen kelimelere güvenme vakti geldi. Kalbinin sesini dinle ve onunla birlikte hareket et. İçinden gelenleri dillendirmek, belki de uzun zamandır özlemini çektiğin o kişiye bir adım daha yaklaşmanı sağlayabilir. Unutma kalpten kalbe giden yol, kelimelerin büyüsüyle daha da güzelleşir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…