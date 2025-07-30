31 Temmuz Perşembe Yengeç Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün aşk gezegeni Venüs'ün burcunun sıcak sularına dalıyor. Bu geçiş, iç dünyanla dış dünyan arasındaki süregelen çekişmeyi sonlandırabilir. Kendini olduğun gibi göstermekten çekinme. Çünkü bu, seni en saf ve gerçek aşkına yönlendirebilir.

Artık kalbindeki duyguları gizlemekten vazgeçiyor, kendini olduğun gibi ifade etmeye başlıyorsun. Bu cesaret, aşk hayatında yeni bir sayfa açmana yardımcı olabilir. Belki de bu, hayatına girecek olan kişiye gerçek senin kim olduğunu gösterme fırsatı da olacaktır.

Uzun lafın kısası bugün aynada kendine baktığında, her şeyin kendine olan aşkınla başladığını göreceksin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…