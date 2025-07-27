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28 Temmuz Pazartesi Yengeç Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Yengeç Burcu right-white
28 Temmuz 2025, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
S Ç P C C P Pazartesi
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 28 Temmuz Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 

28 Temmuz Pazartesi günü Yengeç ve yükselen Yengeç burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, yeni bir haftaya enerji dolu bir başlangıç yapmaya ne dersin? Zira, Ay ile Mars'ın kozmik dansı, aşk hayatında daha dikkatli olman gerektiğini fısıldıyor. Kalbinin hassasiyeti, bugün sana beklenmedik bir 'şifa' olarak geri dönebilir. Belki bir sevgiliyle yüzleşme vakti geldi çattı ya da belki de eski bir aşk defterini kapatma enerjisi etrafında uçuşuyor olabilir. 

Chiron da gökyüzündeki güçlü çekimiyle seni sararken, bu pazartesi ne olursa olsun, unutma ki senin içinde bir güç ve göz ardı edilemez bir cesaret var! Eğer aradığın aşk ise kendine olan inancını hiçbir zaman yitirme ve her zaman olduğu gibi, kalbinin sesini dinlemeyi ihmal etme. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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