28 Temmuz Pazartesi Yengeç Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, yeni bir haftaya enerji dolu bir başlangıç yapmaya ne dersin? Zira, Ay ile Mars'ın kozmik dansı, aşk hayatında daha dikkatli olman gerektiğini fısıldıyor. Kalbinin hassasiyeti, bugün sana beklenmedik bir 'şifa' olarak geri dönebilir. Belki bir sevgiliyle yüzleşme vakti geldi çattı ya da belki de eski bir aşk defterini kapatma enerjisi etrafında uçuşuyor olabilir.

Chiron da gökyüzündeki güçlü çekimiyle seni sararken, bu pazartesi ne olursa olsun, unutma ki senin içinde bir güç ve göz ardı edilemez bir cesaret var! Eğer aradığın aşk ise kendine olan inancını hiçbir zaman yitirme ve her zaman olduğu gibi, kalbinin sesini dinlemeyi ihmal etme. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…