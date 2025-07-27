28 Temmuz Pazartesi Koç Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Koç, haftanın ilk gününe enerjik bir başlangıç yaparken, aşk hayatında belki de uzun süredir göz ardı etmeye çalıştığın, kalbini sızlatan bazı olaylar yeniden gündeme gelebilir. Ancak bu sefer durum biraz farklı olacak. Venüs ile Chiron'un güçlü ve etkileyici kontağı sayesinde, bu durumlarla yüzleşirken kendini şifa enerjisiyle çevrili hissedebilirsin.

Belki geçmişten gelen bir özür, belki de bir bakışın ardında yatan anlam ya da belki de içindeki bir aydınlanma ile sevgiye tamamen farklı bir pencereden bakabilirsin. Bu yeni bakış açısı, aşk hayatında yeni bir sayfa açmana yardımcı olabilir.

Haftanın ilk günü, yeni tanışmalar konusunda da oldukça sürprizli ve çarpıcı olabilir. Kim bilir, belki de hayatının aşkıyla tam da bugün karşılaşabilirsin. Bu, beklenmedik ve heyecan verici bir karşılaşma olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…