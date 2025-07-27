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28 Temmuz Pazartesi Koç Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

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28 Temmuz 2025, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
S Ç P C C P Pazartesi
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Koç ve yükselen Koç burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 28 Temmuz Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 

28 Temmuz Pazartesi günü Koç ve yükselen Koç burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, haftanın ilk gününe enerjik bir başlangıç yaparken, aşk hayatında belki de uzun süredir göz ardı etmeye çalıştığın, kalbini sızlatan bazı olaylar yeniden gündeme gelebilir. Ancak bu sefer durum biraz farklı olacak. Venüs ile Chiron'un güçlü ve etkileyici kontağı sayesinde, bu durumlarla yüzleşirken kendini şifa enerjisiyle çevrili hissedebilirsin.

Belki geçmişten gelen bir özür, belki de bir bakışın ardında yatan anlam ya da belki de içindeki bir aydınlanma ile sevgiye tamamen farklı bir pencereden bakabilirsin. Bu yeni bakış açısı, aşk hayatında yeni bir sayfa açmana yardımcı olabilir.

Haftanın ilk günü, yeni tanışmalar konusunda da oldukça sürprizli ve çarpıcı olabilir. Kim bilir, belki de hayatının aşkıyla tam da bugün karşılaşabilirsin. Bu, beklenmedik ve heyecan verici bir karşılaşma olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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