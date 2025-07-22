23 Temmuz Çarşamba Koç Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Koç, bugün aşk rüzgarları seni farklı bir yönüne sürükleyebilir. Alışkın olduğun tipin dışında, belki de hiç düşünmediğin biriyle karşılaşabilirsin. 'Benim kalbim bu tarz birine kapılmaz' dediğin biriyle yolların kesişebilir. Ancak unutma ki, bazen kalbinin yönetimini bir başkasına bırakmak, aşkın tatlı heyecanını daha da artırabilir.

Özellikle özgürlüğüne düşkün, asi ruhlu biri seni adeta büyüleyebilir. Beklenmedik bir yakınlaşma, belki de sürpriz bir aşk kapıda olabilir. Kim bilir, belki de aşk hayatında yeni bir sayfa açmak üzeresin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…