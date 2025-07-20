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21 Temmuz Pazartesi Koç Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

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21 Temmuz 2025, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
S Ç P C C P Pazartesi
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Koç ve yükselen Koç burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 21 Temmuz Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 

21 Temmuz Pazartesi günü Koç ve yükselen Koç burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün gökyüzünü saran Mars ile Güney Ay Düğümü’nün eşsiz kavuşumu, aşk hayatında duygusal güvenlik ihtiyacının artmasına neden olabilir. Aşkta belki de daha önce hiç olmadığı kadar güvende hissetme ihtiyacı içinde olabilirsin. 

Tam da bu noktada eğer hayatında biri varsa, bazı derin ve belki de biraz korkutucu konular gündeme gelebilir. Bu konularla yüzleşmekten kaçınma, çünkü unutma ki bu konuşmalar aslında ilişkini ya iyileştirir ya da özgürleştirir. Üstelik belki de bu konuları konuşmak, korktuğundan çok daha fazla rahatlamanı sağlayabilir. Hatta belki de bu konuşmalar, ilişkinin geleceğini şekillendirecek çok önemli bir adım olabilir. Bu adımı atmak için cesaretinin olması dileğiyle... Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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