17 Temmuz Perşembe Koç Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Koç, bugün senin için oldukça önemli bir gün olabilir. Çünkü iletişimdeki her adımın, her kelimenin ağırlığı daha da belirginleşiyor. Merkür'ün durağanlaşmasıyla birlikte, aşk hayatında geçmişten kalma bir konuşma, belki de bir tartışma, kulağında bir şarkı gibi çınlayabilir.

Belki de, belirsizliklerle dolu bir ilişkide netliği aramaktan vazgeçip bugün biraz geri çekilmek ve olayları biraz daha geniş bir perspektiften görmek daha doğru olabilir. Bazen, cevap beklemek yerine, belirsizliklerin içinde kaybolmak ve bir şeyleri duymamak daha iyi hissettirebilir. Zaten aşk da biraz dağınık değil midir? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…