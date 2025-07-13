14 Temmuz Pazartesi Koç Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Koç, bugün içinde biriken duyguların dışa vurumu konusunda kendini biraz zorlanabilirsin. Kalbinde biriktirdiğin, uzun süredir dile getirmek istediğin duygular adeta dışarı çıkmak için can atıyor. Belki bir mesaj atmak istersin, belki de sadece sevdiğin kişiyle göz göze gelip, sözsüz bir anlaşmayı tercih edersin... Ancak, içindeki bu harekete geçme arzusu oldukça güçlü.

Unutma, aşk cesaret ister. Bugün, kalbinin sesine kulak ver ve onun yönlendirdiği yere git. Belki de bu, uzun zamandır beklediğin o büyük adımı atmanın tam sırasıdır. Kendi iç sesini dinle ve ona güven, çünkü kalbin genellikle doğruyu gösterir. Aşkta cesur ol, kendini ifade et ve kalbinin sesini dikkate al.