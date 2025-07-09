10 Temmuz Perşembe Koç Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Koç, aşk hayatında belki de bir dönüm noktasına yaklaşıyorsun. Kalbinin atışları ile aklının mantığı arasında bir çatışma mı hissediyorsun? Eğer öyleyse, Oğlak Dolunay’ının gizemli ve güçlü etkisi tam da bu karışıklığı gidermek için seni bir adım ileriye itiyor. Belki de beklentilerini daha açık ve net bir şekilde ifade etmenin zamanı geldi. Karşı tarafı anlamak ve anlaşılmak, belki de sınırlarınızı yeniden belirlemeniz gerektiğini düşünüyorsun.

Uzun süredir içinden geçen duyguları, düşünceleri bastırdıysan, bugün onları dile getirmenin tam zamanı. Kendini ifade etmek, içinde biriktirdiğin her şeyi dışarı vurmak hem seni rahatlatacak hem de ilişkinin daha da derinleşmesine yardımcı olacak. Belki de bu, ilişkinin yeni bir boyut kazanmasının başlangıcı olacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...