7 Temmuz Pazartesi Koç Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Koç, bugün aşk rüzgarları seni sarmalayacak gibi görünüyor. İster bir kahve molasında, ister bir telefon konuşmasında olsun, duyacağın bir cümle kalbinde derin bir etki yaratabilir. Belki de birinin ses tonundaki o özel vurgu, belki de sözcüklerin melodisi seni kendine çekebilir. Bu beklenmedik etkileşim, aşk hayatında yeni bir sayfa açmana vesile olabilir.

Bir yandan da bu durum, belki de uzun zamandır aradığın o özel kişinin karşına çıkabileceğini işaret ediyor olabilir. Bugün duyduklarına ve hissettiklerine dikkat et, çünkü belki de aşkın tam da burada, tam da bu anlarda saklı. Aşka düşmenin tam zamanı...

Unutma, aşk bir yolculuk ve her yolculuk bir adımla başlar. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…