3 Temmuz Perşembe Koç Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Koç, bugün Ay ve Güneş arasındaki kare açının etkisi altında olabilirsin. Bu etkiyle duygularını bastırma eğiliminde olabilirsin. Ancak, bu durum seni biraz huzursuz hissettirebilir, dahası ilişkilerini de karmaşıklaştırabilir. Eğer bir partnerin varsa, aranızdaki buzları eritmek için açık ve dürüst bir iletişim kurmanın tam zamanı olabilir. Unutma, dürüstlük her zaman en iyi politikadır!

Bekar bir Koç burcuysan, eski bir platonik aşk hikayenin devamı gündeme gelebilir, kim bilir belki de bu eski aşk kıvılcımları yeniden alevlenebilir! Bu durumda da duygularını bastırmak yerine, onları kabullenmek ve ifade etmek daha sağlıklı olacaktır. Kendini ifade etmekten korkma, duygularını dışa vurmanın zamanı geldi! Hadi, kendini bırak ve duygularının seni nereye götüreceğini gör. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…