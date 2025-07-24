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25 Temmuz Cuma Koç Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

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25 Temmuz 2025, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C P P S Ç P Cuma
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Koç ve yükselen Koç burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 25 Temmuz Cuma gününüz nasıl geçecek? 

25 Temmuz Cuma günü Koç ve yükselen Koç burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün Güneş ile Plüton'un karşı karşıya gelmesi, özellikle aşk hayatında bazı eski yaraların tekrar canlanabileceğine işaret ediyor.

Belki bir süredir unuttuğun veya üzerini örttüğün bir durum, partnerinin belki de farkında bile olmadan söylediği bir sözle bir anda tekrar karşına çıkabilir. Bu durum, seni aniden geçmişte yaşadığın bir kırılmaya, bir hayal kırıklığına götürebilir. Ancak bu sefer işler biraz farklı olacak, çünkü sen artık o eski sen değilsin.

Daha güçlü, daha net ve artık acıtmayan bir yerden gelecek cevabın, belki de aşk hayatında yeni bir dönemin başlangıcını simgeliyor olabilir. Kendine güven ve geçmişin seni daha fazla yaralamasına izin verme. Belki de artık değişimin ve yeni başlangıçların zamanı gelmiştir, ne dersin? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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