23 Temmuz Çarşamba Yengeç Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün senin için ışıltılı ve umut dolu bir gün olacak gibi görünüyor. Güneş ile Uranüs'ün olumlu altmışlık açısı, aşk hayatında beklenmedik gelişmelere işaret ediyor. 'Yok canım, bu o mu?' diye şaşıracağın biri, aslında seninle ilgili oldukça büyük bir hayranlık duyuyor olabilir. Ya da belki de senin uzun zamandır içinde sakladığın, platonik aşk duygularını taşıdığın birine bugün nihayet cesaretini toplayıp adım atma şansın olabilir.

Biraz cesaret, biraz gülümseme ve işte karşında büyülü bir romantizm seni bekliyor. Güvenli kabuğunun hemen dışında seni bekleyen bu romantizmi kaçırma. Bugün, hem iş hem de aşk hayatında yeni başlangıçlar yapmak için mükemmel bir gün olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…