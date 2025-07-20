21 Temmuz Pazartesi Yengeç Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün evrenin enerjileri seninle oyunlar oynayabilir. Mars ve Güney Ay Düğümü'nün kavuşumu, seninle ilgili bazı hassas konuları etkileyecek. Bu etkileşim, özellikle romantik ilişkilerin ve kendini ifade etme biçimlerinin üzerinde duracak.

Biraz geçmişe dönüş yapabilirsin bugün. Aşk hayatında daha önce yaşadığın bir kalp kırıklığı, belki de beklenmedik bir şekilde yeniden gündemine oturabilir. Ancak, bu durumun seni korkutmasına izin verme. Bu kez, durumu farklı bir perspektiften değerlendirme şansın olacak.

Acıyı büyütmek yerine, içinde gizli olan dersleri ve bilgeliği keşfetmeye çalış. Bu durum, geçmişin acılarına yeni bir bakış açısı getirecek ve belki de onları daha iyi anlamana yardımcı olacak. Artık aşkı bambaşka gözlerle göreceksin! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…