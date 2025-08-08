onedio
9 Ağustos Cumartesi Yengeç Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

9 Ağustos 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 9 Ağustos Cumartesi günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 9 Ağustos Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugünün enerjisi Kova Dolunayı'nın etkisi altında olacak. Bu etki, sadece duygusal blokajları çözmekle kalmayıp bedeninde biriken stresi de dışa vurmana yardımcı olacak. Bu durum, vücudunun bazı bölgelerinde daha belirgin hale gelebilir. Bugün özellikle mide ve sindirim sistemine ekstra özen göstermende fayda var.

Beslenme konusunda da bugün biraz daha dikkatli olmanı öneriyoruz. Şekerli ya da hazır gıdalar, bugün senin için pek uygun olmayabilir. Bunun yerine probiyotik ve lifli gıdalar tercih etmen, sindirim sistemini rahatlatabilir. Yoğurt, kefir, tam tahıllı ekmekler, sebze ve meyveler bugün senin en iyi dostların olabilir. Yemeklerin yavaş yavaş ve sessiz bir ortamda yemen ise hem sindirim sistemini rahatlatacak hem de günün stresinden bir nebze olsun uzaklaşmanı sağlayacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

astroirem
