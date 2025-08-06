7 Ağustos Perşembe Yengeç Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün senin için biraz zorlu bir gün olabilir. Ay ile Satürn arasındaki karşıtlık, duygusal bir briket gibi hissetmene neden olabilir. Duygularını ifade etmekte zorlandığın, içinde birikmiş tüm hislerinle baş başa kaldığın bir gün olabilir bu.

Sağlık konusunda bugün mide değil, duygusal sağlığın ön planda olacak. Üzüntünü bastırmak, gözyaşlarını yutmak gibi eylemler, bedeninde bir yerlere çakılıyor. Bunu düşünmek bile biraz korkutucu, değil mi? Ama merak etme, bugün kendine dürüst olmak, detoks yapmak kadar etkili olabilir.

Ağlamak mı geliyor içinden? Bırak gelsin, kendini tutma. Unutma ki, bastırılan her duygu, bağırsakta bir düğüm olur. Bu düğümler birikir ve bir süre sonra sağlığını olumsuz etkileyebilir. Bu yüzden bugün duygularını bastırmak yerine, onları serbest bırakman senin için çok daha iyi olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…