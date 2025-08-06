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7 Ağustos Perşembe Yengeç Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Yengeç Burcu right-white
7 Ağustos 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 7 Ağustos Perşembe günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 7 Ağustos Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün senin için biraz zorlu bir gün olabilir. Ay ile Satürn arasındaki karşıtlık, duygusal bir briket gibi hissetmene neden olabilir. Duygularını ifade etmekte zorlandığın, içinde birikmiş tüm hislerinle baş başa kaldığın bir gün olabilir bu.

Sağlık konusunda bugün mide değil, duygusal sağlığın ön planda olacak. Üzüntünü bastırmak, gözyaşlarını yutmak gibi eylemler, bedeninde bir yerlere çakılıyor. Bunu düşünmek bile biraz korkutucu, değil mi? Ama merak etme, bugün kendine dürüst olmak, detoks yapmak kadar etkili olabilir.

Ağlamak mı geliyor içinden? Bırak gelsin, kendini tutma. Unutma ki, bastırılan her duygu, bağırsakta bir düğüm olur. Bu düğümler birikir ve bir süre sonra sağlığını olumsuz etkileyebilir. Bu yüzden bugün duygularını bastırmak yerine, onları serbest bırakman senin için çok daha iyi olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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