7 Ağustos Perşembe Yengeç Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün seninle Ay ile Satürn karşıtlığının senin üzerindeki etkilerini konuşacağız. Bu, biraz karmaşık bir durum olabilir çünkü bu etki, özellikle evliliklerde, ortaklıklarda ya da yakın iş birliklerinde senden daha fazla sorumluluk almanı gerektirebilir. Bu durum, belki de seni biraz yorabilir, ancak bu dönemde gösterdiğin çabanın ilerleyen süreçlerde sana dönüş yapacağını unutma.

Aşk hayatına dair biraz konuşmak gerekirse, bugün sanki partnerinle aranda görünmez bir duvar varmış gibi bir iletişimsizlik hissi yaşayabilirsin. Bu durum, belki partnerinin senden uzaklaşıyor olmasından kaynaklanıyordur ya da belki de sen kendi iç dünyana çekilmiş durumdasındır. Ancak hangi durumda olursan ol, bugün duygularından ziyade net ve açık sözlerle ilerlemen gerektiğini unutma. Bu noktada ciddiyetin getirdiği bu durum aslında romantizmin yeni bir başlangıcı olabilir. Belki de günün enerjisi, ilişkinin daha sağlam bir temel üzerine oturmasını sağlayacaktır. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…