7 Ağustos Perşembe Koç Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Koç, bugün Ay ve Satürn'ün birbirine meydan okuduğu bir gün olacak. Bu iki gökyüzü devi, aşk hayatında biraz ciddi bir durumla yüz yüze bırakabilir seni. Belki de bir romantik ilişkide aranıza bir mesafe girmiştir ve bu boşluğu doldurmak için bugün pek uygun bir zaman olmayabilir.

Tam da bu noktada duygularını olgun ve anlayışlı bir şekilde ifade edersen, partnerinle arandaki dengeyi yeniden sağlama şansın olabilir. Bu süreçte sabırlı olman ve kalbine biraz zaman tanıman önemli. Kendine ve ilişkine biraz daha zaman tanıman gerektiğini de unutmasan iyi edersin. Her şeyin bir zamanı, bir mevsimi vardır ve belki de bu süreçte kendine biraz daha zaman tanıman gerekiyor. Aşk, sabır ister. Belki de bu, senin için biraz daha sabırlı olman gereken bir dönemdir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…