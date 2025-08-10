11 Ağustos Pazartesi Yengeç Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, romantik hayatında belirsizliklerin olduğu bir dönemden geçiyor olabilirsin. Ancak bugün, bu belirsizliklerin yerini netlik almak üzere. Sevgilinle arandaki minik anlaşmazlıklar, bugün daha kolay bir şekilde çözüme kavuşabilir. Son zamanlarda konuşmak istediğin ama bir türlü fırsat bulamadığın konular da sonunda tatlıya bağlanabilir. Bu durum, ilişkindeki huzuru ve dengeyi yeniden sağlayabilir.

Eğer bekar bir Yengeç burcuysan, hayatının aşkını bulma konusunda da umutlu olabilirsin. Çünkü Merkür retronun sona ermesiyle, yanı başındaki aşkı keşfedeceksin. Gözlerini dört aç ve etrafına dikkatlice bak. Kim bilir belki de bugün, o özel kişiyle karşılaşabilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…