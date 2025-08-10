onedio
Yengeç Burcu
11 Ağustos Pazartesi Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

11 Ağustos 2025, Günlük Burç Yorumu

astroirem
Astroloji Editörü

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 11 Ağustos Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 11 Ağustos Pazartesi günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna ait günlük burç yorumları...

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün senin için oldukça özel bir gün olacak! Çünkü Merkür retrosunun sona ermesi, iş hayatında özellikle seninle aynı çatı altında çalışan iş arkadaşlarınla olan iletişimini güçlendirebilir. Belki de bir süredir devam eden sürtüşmeler, rengi değişen rekabet ve hırslar normale dönebilir. Bu da iş hayatında düzenin ve daha da önemlisi huzurun habercisi olabilir. 

Tam da yeni haftanın ilk gününde, ekip çalışmalarında, proje sunumlarında ve iş görüşmelerinde daha akıcı, daha net bir dil kullanabilir ve etrafındakilerin seni daha iyi anlamasını sağlayabilirsin. Uzun zamandır beklediğin, hatta bir türlü netleşmeyen bir teklif bugün yeniden masaya yatırılabilir. Planlarını netleştirmek ve harekete geçmek için oldukça verimli bir zaman dilimindesin. Yeter ki iletişimde sınırlarına dikkat et ve rekabetteki yerini koru! 

Biraz da aşk... Söz konusu romantizm olduğunda geçmişe dair belirsizlikler, bugün netlik kazanabilir. Sevgilinle arandaki ufak tefek sorunlar, bugün daha kolay çözülebilir. Merkür retronun etkisinden olsa gerek bir süredir konuşmak istediğin ama bir türlü fırsat bulamadığın meseleler sonunda tatlıya bağlanabilir. Eğer bekar bir Yengeç burcuysan, hayatının aşkı da hemen yanı başında olabilir. Gözünü dört aç... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

