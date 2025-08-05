6 Ağustos Çarşamba Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün finansal deryalarda dikkatle yüzmen gereken bir gün olacak! Zira, eski borçlarının hayaletleri de unutulmuş alacaklarının gölgesi de yeniden karşına çıkabilir. Ancak endişelenme, detaylara takılman bu durumda senin kalkanın olacaktır. Her bir detay, senin finansal gemini batmaktan koruyacak bir can simidi olacaktır.

Ofis koridorlarında, bir iş arkadaşının yardımıyla, çözülmesi Everest'e tırmanmaktan daha zor görünen bir iş meselesini bugün çözebilirsin. Belki de bir kahve molasında, belki de öğle yemeğinde, belki de bir toplantı arasında bu meseleyi halletmek için kolları sıvayabilirsin.

Aşk hayatında ise eski bir kıskançlık konusu yeniden alevlenebilir... İşte bu defa duygularını daha sağlam bir zemine oturtmalısın. Çünkü eski bir kıskançlık krizinin yaralarını sarmak için bu kez daha donanımlısın. İç sesin, aşkın puslu yollarında seni doğru yöne yönlendirecek bir pusula olacak. Bu sefer, iç sesin haklı çıkacak ve aşkın karmaşık labirentinde seni doğru yöne yönlendirecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…