2 Ağustos Cumartesi Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün kariyer hedeflerinle ilgili belirli bir baskı ya da dayatmanın seni zorlayabileceği bir gün olabilir. Ay ile Plüton'un kozmik dansı, özellikle ortaklıkla yürütülen projelerde güç savaşlarının fitilini ateşleyebilir. Ancak unutma, sınırlarını belirgin bir şekilde çizmek hem seni korur hem de karşındaki kişiye saygı gösterme fırsatı sunar.

Bu enerjik dalgalanma, finansal konuları da etkisini gösterebilir. Bu yüzden, detayları göz ardı etmeden, finansal durumun üzerinde tam bir kontrol sağlamak önemli olabilir. Tam da bu noktada ilk bakışta kriz gibi görünen durumlar aslında seni yeni bir liderlik pozisyonuna hazırlıyor olabilir. Evrenin bu sürprizlerine açık ol!

Aşk hayatında ise bugün duygusal bağlılıkla bağımlılık arasındaki ince çizgiyi aşmamaya dikkat etmelisin. Ay ile Plüton'un güçlü çekimiyle sevdiğin kişiye bağlı olmak her zamankinden güzel bir hale gelebilir. Ancak kendi iç gücünü ve bağımsızlığını unutmamak da bir o kadar önemli. Mutlu olmak için sevgi dolu bir şekilde, ama kendi öz değerlerini de göz önünde bulundurarak sev. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…