28 Temmuz Pazartesi Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, haftanın ilk gününe enerji dolu bir başlangıç yapmaya hazır mısın? Ay ile Mars kavuşumu, kariyer evinde gerçekleşiyor ve bu, sahnenin tamamen sana ait olduğu anlamına geliyor. Yani, tüm spot ışıkları üzerinde ve senin etrafında dönüyor. Cesaretinle, liderlik yeteneğinle ve net hedeflerinle bugünün anahtarını sen elinde tutuyorsun. Bir iş sunumu mu var? Belki bir toplantı? Ya da beklediğin bir pozisyon için adım atma zamanı mı geldi? İşte bu, senin günün!

Öte yandan Venüs ile Chiron açılanması aynı anda sana bir şey fısıldıyor: “İyileşme, tam da yaradan doğar.” Belki geçmişte başaramadığın bir proje ya da tamamlanmayı bekleyen bir görev, bu kez yeniden önüne çıkıyor olabilir. Ancak bu sefer, cesaretin ve kararlılığınla fark yaratabilirsin. Şimdi başarının tatminiyle kariyerinde fark yaratmanın tam sırası.

Aşk hayatında ise biraz daha dikkatli olman gerekiyor. Kalbinin kırılganlığı bugün sana “şifa” olarak geri dönebilir. Belki bir partnerle yüzleşme zamanı geldi ya da eski bir defteri kapatma enerjisi üzerinde dolaşıyor olabilir. Ancak unutma, her ne olursa olsun, senin gücün ve cesaretin var. Kendine inan ve her zaman olduğu gibi, kalbinin sesini dinle. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…