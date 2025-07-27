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28 Temmuz Pazartesi Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

Koç Burcu right-white
28 Temmuz 2025, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
S Ç P C C P Pazartesi
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Koç ve yükselen Koç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 28 Temmuz Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 28 Temmuz Pazartesi günü Koç ve yükselen Koç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, haftanın ilk günü senin için adeta bir aksiyon filmi setine dönüşüyor. Ay'ın senin burcunda bulunan Mars ile kavuşması, seni adeta bir süper kahraman gibi hızla harekete geçirecek. Aynı zamanda, Venüs ile Chiron açılanması ise belki de uzun zamandır içinde sakladığın, üzerinde konuşmaktan kaçındığın bir öz değer meselesine dikkat çekebilir.

Özellikle iş hayatında, belki de bir süredir kendi içinde sakladığın, belki de biraz da göz ardı edilen fikirlerinle sahneye çıkmak için mükemmel bir zaman. Patronunla ya da takım arkadaşlarınla iletişim kurarken, bir yandan da nazik olmayı unutma. Ancak bu nazikliği, kendinden emin bir tutumla birleştir. Bugün belki de beklenmedik bir teklif alabilirsin ya da yeni bir hedef belirleyebilirsin. Bu durumda asla geri adım atma, cesaretini topla ve ilerle.

Aşk hayatında ise belki de uzun zamandır unutmaya çalıştığın, kalbini kıran olaylar yeniden gündeme gelebilir. Ancak bu kez, Venüs ile Chiron kontağı sayesinde, bu durumlarla yüzleşirken bir şifa enerjisi hissedebilirsin. Belki bir özür, belki bir bakış ya da belki de içindeki bir aydınlanma ile, sevgiye tamamen farklı bir pencereden bakabilirsin. Yeni tanışmalar da oldukça sürprizli ve çarpıcı olabilir, belki de hayatının aşkıyla tam da bugün karşılaşabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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