28 Temmuz Pazartesi Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koç, haftanın ilk günü senin için adeta bir aksiyon filmi setine dönüşüyor. Ay'ın senin burcunda bulunan Mars ile kavuşması, seni adeta bir süper kahraman gibi hızla harekete geçirecek. Aynı zamanda, Venüs ile Chiron açılanması ise belki de uzun zamandır içinde sakladığın, üzerinde konuşmaktan kaçındığın bir öz değer meselesine dikkat çekebilir.

Özellikle iş hayatında, belki de bir süredir kendi içinde sakladığın, belki de biraz da göz ardı edilen fikirlerinle sahneye çıkmak için mükemmel bir zaman. Patronunla ya da takım arkadaşlarınla iletişim kurarken, bir yandan da nazik olmayı unutma. Ancak bu nazikliği, kendinden emin bir tutumla birleştir. Bugün belki de beklenmedik bir teklif alabilirsin ya da yeni bir hedef belirleyebilirsin. Bu durumda asla geri adım atma, cesaretini topla ve ilerle.

Aşk hayatında ise belki de uzun zamandır unutmaya çalıştığın, kalbini kıran olaylar yeniden gündeme gelebilir. Ancak bu kez, Venüs ile Chiron kontağı sayesinde, bu durumlarla yüzleşirken bir şifa enerjisi hissedebilirsin. Belki bir özür, belki bir bakış ya da belki de içindeki bir aydınlanma ile, sevgiye tamamen farklı bir pencereden bakabilirsin. Yeni tanışmalar da oldukça sürprizli ve çarpıcı olabilir, belki de hayatının aşkıyla tam da bugün karşılaşabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…