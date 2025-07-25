26 Temmuz Cumartesi Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koç, bugün Güneş ile Neptün'ün bir araya gelerek oluşturduğu olumlu açı, hafta sonuna tatlı bir ritim ve huzurlu bir akış getiriyor. İş hayatında uzun süredir kafanı meşgul eden ama bir türlü somutlaştıramadığın bir fikir bugün belki de en beklenmedik anda berraklaşabilir. Belki bir sanat projesi, belki yaratıcı bir sunum... Hafta sonu demeden, ilham defterini karıştır, çünkü kariyerinle ilgili içgüdülerin bugün kristal netliğinde çalışıyor.

Yaratıcı sektörlerde çalışıyorsan, ruhsal rehberliklerle ilgileniyorsan, sahne işleriyle meşgulsen ya da gönüllülük faaliyetlerinde bulunuyorsan, bugün sana 'buraya biraz daha odaklan' diyebilir. Ve unutma: Neptün sana 'görünmeyeni sez' derken, Güneş de o iç sesi sahneye taşımanı istiyor. Yani bugün, tüm gözler zirvede seni arıyor!

Aşk hayatında ise bugün rüyalardaki gibi masalsı bir hava hakim. Hoşlandığın kişiyle hiç konuşmadan bile anlaşabileceğin anlar yaşanabilir. Bir bakış, bir sessizlik, bir şarkı… Görünen o ki kalbinin radarları açık. Eğer yalnızsan, kalabalıklar içinde seni fark edecek o bir kişiye dikkat et. Zira bugün aşk, dramla değil, şiirle geliyor. Aşkın sessiz ve derin dili, bugün seninle konuşabilir ona kulak vermeyi de unutma. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…