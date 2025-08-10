onedio
Haberler
Yaşam
Astroloji
Yengeç Burcu
11 Ağustos Pazartesi Yengeç Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

11 Ağustos 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 11 Ağustos Pazartesi günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 11 Ağustos Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün kendini biraz şımartmanın tam zamanı! Haftanın ilk günü olmasına rağmen, kendine zaman ayırmalı, aynanın karşısında bolca zaman geçirmelisin. Stresini atmak için güzellik uygulamaları, saç ve cilt bakımını da programına eklemelisin. 

Tabii bir yandan da Merkür retronun ardından hafiflemeye odaklanarak yoga veya meditasyon ile ruhunu ve bedenini birleştirip huzura varabilirsin. Tazelenmeye hazır ol, bugün sana çok iyi gelecek. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

