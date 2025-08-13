14 Ağustos Perşembe Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün gökyüzünde senin için ilginç bir dans başlıyor. Hem Ay’ın Boğa burcunda, Plüton’un ise Kova burcundaki konumu hem de kare açısı kariyer süreçlerini etkiliyor. Bu aşamada iş ortaklıkların ve ekip çalışmalarının dinamiklerini biraz karışabilir. Güç dengesi konusu ise yeni gündemine oturabilir! Zira çoğu zaman kontrolü eline almak için çaba sarf etmiyorsun. Ancak bu kez durum değişmek üzere.

Tam da bu noktada, öncelikle çevrendeki insanların kendi çıkarlarını biraz fazla ön planda tuttuğunu hissedebilirsin. Bu farkındalıkla ise en büyük silahın olan sakinliğini ve analitik bakış açını kullanmalısın. Tabii her durumu objektif bir şekilde değerlendirip doğru adımlar atmayı da başarırsan, sıra senin çıkarlarını korumaya gelecektir. Özellikle maddi konularda başkalarının değerleri ya da güvenliği değil, senin yolun ön plana çıkmaya başlayacaktır.

Sırada aşk var! Aşk hayatında bugün duygusal bir derinleşme söz konusu olabilir. Partnerin ile geleceğe dair ciddi ve belki de hayatını şekillendirecek konuşmalar yapabilirsin. Ay’ın Boğa burcundaki konumu mantığını, Plüton’un enerjisi ise hayallerini gündeme getirdiğinde, bu konuşma; güç ve kontrol meselesini birkaç adım birden öne çıkarabilir. Dikkatli ol, çünkü aşk sınırlar ve kontrol hırsları ile mücadele edemeyebilir. Eğer bekar bir Yengeçsen, bugünden itibaren beklentilerin ve kriterlerin fazla yükselebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…