12 Ağustos Salı Yengeç Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün romantik hayatında büyük adımlar atabileceğin bir gün olabilir. Belki de kalbinin sahibiyle karşılaşmak üzeresin ya da zaten var olan ilişkini bir üst seviyeye taşıyabileceğin bir döneme giriyorsun. Bu, uzun vadeli planlar yapabileceğin, ilişkini daha sağlam bir zemine oturtabileceğin bir gün.

Satürn ve Uranüs arasındaki uyumlu açının enerjisi, seni cesur olmaya ve duygularını kucaklamaya teşvik ediyor. Belki de bu, hayatının aşkıyla tanışma ya da mevcut ilişkinde yeni ve heyecan verici bir döneme giriş yapma zamanıdır. Galiba duygusal anlamda da güçlü riskler almanın zamanı geldi... Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…