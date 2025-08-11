onedio
12 Ağustos Salı Yengeç Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

12 Ağustos 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 12 Ağustos Salı günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 12 Ağustos Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün kalbinin ritmi biraz değişken olabilir! Ancak bu durum, bedensel sağlıktan ziyade ruhsal enerjine ilişkin bilgi veriyor bize. Zira,  Satürn ve Uranüs'ün bir araya geldiği bugün duyguların biraz hassas olabilir.

Hatta miden de bugün biraz seni zorlayabilir. Bu yüzden kendine karşı nazik olmaya özen göstermelisin. Belki biraz fazla baharatlı yemeklerden kaçınman ve daha hafif, sindirimi kolay yiyecekler tercih etmen iyi olabilir. Aynı zamanda hareketli bir hayat ve keyifli bir ritim de bulmalısın kendine. Seni tüm streslerinden arındıracak doğayla temas edebilir, yürüyüş yapabilir ve enerjini yeniden doldurabilirsin. Bu arada kendini şımartmak için de mükemmel bir gün, bizden söylemesi! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

