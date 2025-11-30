Sevgili Yengeç, bu haftanın ilk günlerinde kendine dikkat etmen gerekiyor. Enerjini dengede tutmak için biraz daha yavaşlamalısın. Çünkü biliyorsun, hızlı yaşamak, aşırı tempo, kaslarını yorabilir ve bu da seni halsiz bırakabilir. Bu durum, haftanın geri kalanında enerjini düşürebilir. Bu yüzden, kendine biraz daha zaman ayır, belki bir kitap oku, belki de bir film izle. Kendini rahat hissettiğin her neyse, onu yap.

Tabii bu dönemde İkizler Dolunayı'nın etkisi altında olduğunu da unutmamalısın. Bu etki altında, zihinsel rahatlaman daha da kolaylaşıyor. Bu, özellikle de yoğun bir haftanın ardından kafanı dinlemek için mükemmel bir fırsat olabilir. Kendine zaman ayır, iyi hissetmeye başlayacaksın. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…