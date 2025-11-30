onedio
1 Aralık - 7 Aralık Yengeç Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Yengeç Burcu right-white
1 - 7 Aralık 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.11.2025 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 1 Aralık - 7 Aralık haftasında Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bu haftanın ilk günlerinde kendine dikkat etmen gerekiyor. Enerjini dengede tutmak için biraz daha yavaşlamalısın. Çünkü biliyorsun, hızlı yaşamak, aşırı tempo, kaslarını yorabilir ve bu da seni halsiz bırakabilir. Bu durum, haftanın geri kalanında enerjini düşürebilir. Bu yüzden, kendine biraz daha zaman ayır, belki bir kitap oku, belki de bir film izle. Kendini rahat hissettiğin her neyse, onu yap.

Tabii bu dönemde İkizler Dolunayı'nın etkisi altında olduğunu da unutmamalısın. Bu etki altında, zihinsel rahatlaman daha da kolaylaşıyor. Bu, özellikle de yoğun bir haftanın ardından kafanı dinlemek için mükemmel bir fırsat olabilir. Kendine zaman ayır, iyi hissetmeye başlayacaksın. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

