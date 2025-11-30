Sevgili Koç, bu hafta sağlığın konusunda her zamankinden biraz daha fazla dikkatli olman gerekebilir. Bağışıklık sistemini güçlü tutmak bu hafta oldukça önemli. Soğuk algınlığına karşı ekstra önlemler almanda fayda var. Belki biraz daha fazla C vitamini alabilir, bol bol su içebilir ve kaliteli uyku için çaba gösterebilirsin.

Neyse ki bu hafta, Merkür ile Jüpiter Üçgeni'nin etkisi altında olacağız. Bu durum, zihinsel dinginliğini koruman ve stresle daha iyi başa çıkabilmen için harika bir fırsat sunuyor. Belki biraz daha fazla doğa yürüyüşleri yapabilir, sevdiğin bir hobiye zaman ayırabilir veya bir kitap okuyabilirsin. Bunlar, zihnini rahatlatmanın ve stresi azaltmanın harika yolları olduğu gibi bedensel anlamda da sağlığına iyi gelecektir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…