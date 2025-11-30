Sevgili Koç, bu hafta senin için aksiyon rüzgarları esiyor. Kariyer hayatında Venüs ve Plüton'un oluşturduğu güçlü sekstil açısı, adeta bir sihirli değnek gibi, önünde beliren gizli kapıları ardına kadar açmanı sağlıyor. İş birlikleri ve ortaklıklar üzerinden sana uzanacak bir el, belki de hiç ummadığın bir anda karşına çıkacak olan bir fırsat, senin için büyük bir avantaj oluşturabilir. Adeta bir sürpriz kutusu gibi açılacak bu hafta, özellikle ilk günlerinde, bir projeyi derinlemesine inceleyerek ortaklarına ya da yatırımcılara sunmak sana büyük bir kazanç sağlayabilir.

Haftanın ortasına geldiğimizde ise zihinsel hızın artıyor ve gündeminde netleşmesi gereken konular adeta birer birer ön plana çıkıyor. Toplantılar, sunumlar veya yazılı işler, beklediğinden daha hızlı sonuçlanabilir, yeni fırsatların kapılarını aralıyor. Bu hafta, sorumluluk alırken cesur adımlar atmalısın. Unutma, bu hafta senin için adeta bir dönüm noktası olabilir. Yeni fırsatlar, yeni başlangıçlar seni bekliyor. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…