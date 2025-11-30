Sevgili Koç, bu hafta senin için oldukça renkli ve hareketli geçecek! Kariyer hayatında Venüs ve Plüton'un oluşturduğu güçlü sekstil açısı, gözlerin önünde beliren gizli kapıları açmanı sağlıyor. İş birlikleri ve ortaklıklar üzerinden sana uzanacak bir el, belki de hiç beklenmedik bir şekilde karşına çıkacak olan bir fırsat, senin için büyük bir avantaj oluşturabilir. Özellikle haftanın ilk günlerinde, bir projeyi derinlemesine inceleyerek ortaklarına ya da yatırımcılara sunmak sana büyük bir kazanç sağlayabilir.

Haftanın ortasına geldiğimizde ise zihinsel hızın artıyor ve gündeminde netleşmesi gereken konular adeta birer birer ön plana çıkıyor. Toplantılar, sunumlar veya yazılı işler, beklediğinden daha hızlı sonuçlanabilir, yeni fırsatların kapılarını aralıyor. Bu hafta, sorumluluk alırken cesur adımlar atmalısın.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise kalbin adeta bir kuş gibi çırpınıyor... İkizler Dolunayı'nın etkisiyle duygusal farkındalık ve iletişim öne çıkıyor. Bugün, içten ve samimi bir şekilde hislerini ifade ettiğinde, karşılığında gelen beklenmedik bir buluşma teklifi veya sürpriz bir mesaj romantik enerjiyi tavan yaptırabilir. Partnerin ya da ilgini çeken kişiyle derinleşen bir bağ kurabilir, hafta sonuna doğru ise aşkta tutkuyu hissedebilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…