1 Aralık - 7 Aralık Koç Burcu Haftalık Burç Yorumu

1 - 7 Aralık 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
30.11.2025 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Koç ve yükselen Koç burçları 1 Aralık - 7 Aralık haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 1 Aralık - 7 Aralık haftan nasıl geçecek? Bu hafta Koç ve yükselen Koç burçlarını neler bekliyor?

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bu hafta senin için oldukça renkli ve hareketli geçecek! Kariyer hayatında Venüs ve Plüton'un oluşturduğu güçlü sekstil açısı, gözlerin önünde beliren gizli kapıları açmanı sağlıyor. İş birlikleri ve ortaklıklar üzerinden sana uzanacak bir el, belki de hiç beklenmedik bir şekilde karşına çıkacak olan bir fırsat, senin için büyük bir avantaj oluşturabilir. Özellikle haftanın ilk günlerinde, bir projeyi derinlemesine inceleyerek ortaklarına ya da yatırımcılara sunmak sana büyük bir kazanç sağlayabilir.

Haftanın ortasına geldiğimizde ise zihinsel hızın artıyor ve gündeminde netleşmesi gereken konular adeta birer birer ön plana çıkıyor. Toplantılar, sunumlar veya yazılı işler, beklediğinden daha hızlı sonuçlanabilir, yeni fırsatların kapılarını aralıyor. Bu hafta, sorumluluk alırken cesur adımlar atmalısın.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise kalbin adeta bir kuş gibi çırpınıyor... İkizler Dolunayı'nın etkisiyle duygusal farkındalık ve iletişim öne çıkıyor. Bugün, içten ve samimi bir şekilde hislerini ifade ettiğinde, karşılığında gelen beklenmedik bir buluşma teklifi veya sürpriz bir mesaj romantik enerjiyi tavan yaptırabilir. Partnerin ya da ilgini çeken kişiyle derinleşen bir bağ kurabilir, hafta sonuna doğru ise aşkta tutkuyu hissedebilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

