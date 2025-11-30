Sevgili Koç, bu hafta aşk hayatında kalbinin heyecanla atacağı bir döneme giriyorsun. Adeta bir kuşun özgürce uçma hissiyatı gibi, kalbindeki duyguların da serbestçe dışarı çıkmasına izin vermelisin. İkizler Dolunayı'nın büyülü etkisi altında, duygusal farkındalığının ve iletişim yeteneklerinin doruk noktasına ulaşacağın bir hafta seni bekliyor.

İşte tam da bu yüzden içtenlikle ve samimiyetle hislerini ifade etmeye özen göstermelisin. Çünkü bu hafta, beklenmedik bir buluşma teklifi veya sürpriz bir mesajla karşılaşabilirsin. Bu, romantik enerjinin tavan yapmasına ve kalbinin hızlı hızlı atmasına neden olabilir. Aşk hayatındaki kişi ya da ilgini çeken biriyle daha derin bir bağ kurma fırsatı bulabilirsin! Şimdi kalbini aşka bırak! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal...