ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümüyle ekranlarda. Bu kez bir yarışmacı, baraj sorusunu geçerek 100 bin TL'lik soruyu da doğru cevapladı. Bu kez yarışmacıya 200 bin TL değerindeki soru yöneltildi.

Dünya kupası tarihinde en çok faule maruz kalan futbolcu kimdir?