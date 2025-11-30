Sevgili Yengeç, bu hafta İkizler Dolunayı'nın enerjisi seninle! Bu enerji, aşk hayatında yeni başlangıçlara kapı aralayacak ve ilişkilerinde barışçıl bir atmosfer oluşturmana yardımcı olacak. Partnerinle arandaki tüm anlaşmazlıklar adeta eriyip gidecek ve duygusal bağlarını daha da güçlendirebileceksin.

Tabii gerçek aşkı arıyorsan, bu hafta duygularını açıkça ifade etme zamanı geldi demektir. Hâlâ aşkını itiraf etmek için gereken cesareti bulamadın mı? Belki de bu aşk, senin düşündüğün gibi platonik değildir... Kim bilir belki de karşılıklıdır bu duygular. Şansını denemezsen, ne kaybedebilirsin ki? Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal...