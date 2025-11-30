Sevgili Yengeç, bu hafta senin için iş ve kariyer dünyasında birçok kapıyı aralayacak olan Venüs ile Plüton'un kozmik dansı, gizli kalmış fırsatların perdesini aralıyor ve hayatının kontrolünü tamamen eline almanı sağlıyor. Bu süreçte, iç sesini dinlemek ve sezgilerini kullanmak en güçlü silahın olacak. Stratejik hamleler yaparak ve riskleri doğru bir şekilde yöneterek, hedeflerine ulaşmanın tatlı zaferini yaşayabilirsin.

Hafta ortasından itibaren enerjinin yükselişiyle birlikte, projelerini başarıyla tamamlamaya odaklanman gerekiyor. Karşına çıkan zorluklarla başa çıkmak için sakinliğini korumalı ve analiz yeteneğini kullanmalısın. Bu sayede, başarıya ulaşman kaçınılmaz olacak. Disiplinli ve planlı bir şekilde ilerlemek, iş hayatında parıldayan bir yıldız gibi görünmeni sağlayacak. Ancak unutma, bu dönemde aceleci hareketlerden kaçınmak, uzun vadeli kazançlar elde etmenin en önemli anahtarı olacak. Bu arada analitik veriler kadar içgüdülerine de güven! Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…