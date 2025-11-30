Sevgili Yengeç, bu hafta senin için iş ve kariyer alanında birçok kapı açacak Venüs ile Plüton sekstili, gizli kalmış fırsatları aydınlatıyor ve kontrolü eline almanı sağlıyor. Sezgilerin bu süreçte en güçlü silahın olacak. Stratejik adımlar atarak ve riskleri doğru yöneterek, hedeflerine ulaşmanın keyfini çıkarabilirsin.

Hafta ortasından itibaren yükselen enerjin ile projelerini başarıyla tamamlamaya da odaklanmalısın. Zorluklarla karşılaştığında sakinliğini koruyarak ve analiz yeteneğini kullanarak başarıya ulaşman kaçınılmaz olacak. Disiplinli ve planlı bir şekilde ilerlemek, iş hayatında parladığın bir yıldız gibi görünmeni sağlayacak. Tabii bu dönemde, aceleci hareketlerden kaçınmak da uzun vadeli kazançlar elde etmenin anahtarı olacak.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise İkizler Dolunayı'nın getirdiği enerji, ilişkide yeni adımlar atmanı ve barışçıl bir atmosfer oluşturmanı sağlayacak. Partnerinle arandaki anlaşmazlıklar çözülme eğiliminde ve duygusal olarak birbirinize daha da yakınlaşabilirsiniz. Ama eğer bekarsan, bu hafta duygularını açıkça ifade etmelisin. Hâlâ aşkını itiraf edecek cesareti bulamadın mı, kalbinde? Belki de sandığın gibi platonik değildir bu aşk... Şansını denemezsen, ne kaybedebilirsin ki? Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…