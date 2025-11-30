onedio
1 Aralık - 7 Aralık Yengeç Burcu Haftalık Burç Yorumu

Yengeç Burcu right-white
1 - 7 Aralık 2025, Haftalık Burç Yorumu

30.11.2025 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Yengeç ve yükselen Yengeç burçları 1 Aralık - 7 Aralık haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 1 Aralık - 7 Aralık haftan nasıl geçecek? Bu hafta Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor?

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bu hafta senin için iş ve kariyer alanında birçok kapı açacak Venüs ile Plüton sekstili, gizli kalmış fırsatları aydınlatıyor ve kontrolü eline almanı sağlıyor. Sezgilerin bu süreçte en güçlü silahın olacak. Stratejik adımlar atarak ve riskleri doğru yöneterek, hedeflerine ulaşmanın keyfini çıkarabilirsin. 

Hafta ortasından itibaren yükselen enerjin ile projelerini başarıyla tamamlamaya da odaklanmalısın. Zorluklarla karşılaştığında sakinliğini koruyarak ve analiz yeteneğini kullanarak başarıya ulaşman kaçınılmaz olacak. Disiplinli ve planlı bir şekilde ilerlemek, iş hayatında parladığın bir yıldız gibi görünmeni sağlayacak. Tabii bu dönemde, aceleci hareketlerden kaçınmak da uzun vadeli kazançlar elde etmenin anahtarı olacak.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise İkizler Dolunayı'nın getirdiği enerji, ilişkide yeni adımlar atmanı ve barışçıl bir atmosfer oluşturmanı sağlayacak. Partnerinle arandaki anlaşmazlıklar çözülme eğiliminde ve duygusal olarak birbirinize daha da yakınlaşabilirsiniz. Ama eğer bekarsan, bu hafta duygularını açıkça ifade etmelisin. Hâlâ aşkını itiraf edecek cesareti bulamadın mı, kalbinde? Belki de sandığın gibi platonik değildir bu aşk... Şansını denemezsen, ne kaybedebilirsin ki? Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

